Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня

Шойгу заявил, что на завершение операции по «Азовстали» нужно три-четыре дня

2022-04-21 10:22:34

2022-04-21 10:22:34

2022-04-21 10:22:34

2022-04-21 10:22:34

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