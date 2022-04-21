В Петербурге мужчина совершил вооруженное ограбление магазина

Мужчина совершил вооруженный грабеж ради пива и курицы в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом 21 апреля сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Администратор магазина обратилась в полицию 20 апреля. Она сообщила, что мужчина европейской внешности, которому на вид было около 25 лет, украл две бутылки пива и курицу. При себе у него был нож, остановить его не удалось, с места преступления он скрылся.

Устанавливается сумма ущерба, возбуждено уголовное дело, на данный момент грабитель находится в розыске.