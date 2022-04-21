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Посол заявил о планах президента Палестины приехать в Москву на парад Победы

Посол Нофаль заявил, что президент Палестины планирует приехать в Москву на парад Победы 9 Мая
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Президент Палестины Махмуд Аббас планирует приехать в Москву на парад Победы 9 Мая, если не помешает ситуация вокруг Иерусалима. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил посол Палестины в РФ Абдель Палестины Нофаль.

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Посол отметил, что глава Палестины с чувством глубокого уважения относится ко Дню Победы и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Он планирует приехать в Москву 9 Мая на парад Победы. Однако нынешняя тяжелая и тревожная ситуация у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, навязанная нам израильской военщиной, может серьезно сказаться на планах Махмуда Аббаса, в том числе на участии в праздновании Дня Победы в России», — сказал Нофаль «РИА Новости».

14 апреля стало известно, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Как передало агентство Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил беспокойство в связи с беспорядками в Иерусалиме и призвал остановить столкновения между палестинцами и израильтянами.

18 апреля Министерство обороны РФ рассказало, что в военном параде в честь Дня Победы примут участие 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

При этом в Кремле пока не располагают информацией, будут ли участвовать в параде военные Донецкой и Луганской народных республик, а также участники спецоперации по защите Донбасса.

В этом году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась 9 мая 1945 года. В этот день в городах России проходят военные парады, в которых участвуют лучшие образцы российского вооружения. Главный из них традиционно организовывают на Красной площади.

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