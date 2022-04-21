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Кадыров заявил о планах РФ взять под контроль «Азовсталь» 21 апреля

Кадыров: российские военные возьмут «Азовсталь» 21 апреля
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21 апреля российские военные возьмут под контроль металлургический комбинат «Азовсталь», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ночь на 21 апреля в голосовом сообщении, оставленном в своем Telegram-канале.

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«Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Всё готово, стратегии готовы, воины готовы, только нужно время», — сказал чеченский лидер.

По его словам, для всех «нормальных людей которые живут и хотят жить в мире и согласии, — это очень приятная новость», но Европа и Запад будут разочарованы.

«Больше не будут в Луганске и Донецке мучить людей. Больше не будут на Украине убивать мирных жителей», — заверил Кадыров.

Также он отметил, что сдаваться противникам нужно было раньше.

20 апреля Кадыров заявил, что военные прочесывают каждый квадрат территории комбината «Азовсталь». Он отмечал, что российские военные возьмут под контроль территорию предприятия до конца дня. Как добавил Кадыров, в других населенных пунктах украинские националисты «сами бегут».

19 апреля Минобороны РФ предложило украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

18 апреля стало известно о начале активной фазы штурма завода «Азовсталь» силами российских военнослужащих и бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным Манул, укрепившиеся в «Азовстали» националисты ведут себя подло. При этом они не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления, поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило маленькими группами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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