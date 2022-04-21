СКР изучит данные о преступлениях украинских боевиков в Николаеве

Следственный комитет России (СКР) изучит информацию Минобороны РФ о проведении украинскими боевиками карательных операций в городе Николаев. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе СКР.

«Следователи СК России <…> запросят и изучат сведения, озвученные Министерством обороны России, о том, что в городе Николаеве украинские боевики проводят карательные рейды с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов», — сказано в сообщении.

19 апреля сообщалось, что СКР расследует факты убийств украинскими боевиками мирных граждан с целью завладения их имуществом. Ведомство ссылается на сообщения жителей Краматорска, появившиеся в одном из мессенджеров, о том, что националисты совершили серию убийств мирных граждан для того, чтобы завладеть транспортными средствами.

15 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следователи проверят данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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