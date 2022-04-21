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Музей Аушвица сообщил о смерти в Мариуполе пережившей немецкую оккупацию женщины

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Пережившая немецкую оккупацию во время Второй мировой войны 91-летняя Ванда Объедкова погибла в подвале Мариуполя 4 апреля. Об этом сообщает музей «Аушвиц-Биркенау» со ссылкой на интернет-портал Chabad.org.

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«В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе», — говорится на странице музея в Twitter.

По данным портала, женщина страдала от холода и нехватки воды и еды. Муж ее дочери похоронил Объедкову в общественном парке менее чем в километре от Азовского моря.

Ванда Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года. Ей было 10 лет в октябре 1941 года, когда нацисты вошли в Мариуполь. Мать Ванды забрали, а ей удалось избежать ареста, спрятавшись в подвале.

18 апреля в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщили, что боевики «Азова» расстреляли городскую больницу в Мариуполе. Отмечалось, что они стреляли по больнице, даже когда увидели, что там находятся гражданские. Люди выпрыгивали из окон здания, но стрельба продолжалась. 21 апреля на территории больницы было обнаружено 26 погибших гражданских.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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