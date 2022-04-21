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ФСБ пресекла деятельность сторонника «Имарата Кавказ» в красноярской тюрьме

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Отбывающий наказание сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ» оправдывал совершение терактов среди заключенных, за что был приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом 21 апреля сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю.

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«Сотрудниками Управления [ФСБ] установлено, что мужчина, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Красноярского края за участие в незаконном вооруженном формировании и за публичные призывы к осуществлению терроризма, продолжил вести противоправную деятельность, а именно оправдывал террористические акты, совершенные в г. Беслане и в г. Москве, среди заключенных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее, 13 апреля, по подозрению в оправдании и пропаганде терроризма ФСБ задержала жителя Крыма. По данным ведомства, 28-летний житель поселка Раздольное размещал в социальных сетях публикации и комментарии, содержащие пропаганду запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами».

До этого, 23 марта, в ФСБ сообщили о задержании сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По признанию задержанного, он планировал «подорвать СИЗО, чтобы освободить пленных мусульман».

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