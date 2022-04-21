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Kyodo: Индия отказалась принять японский самолет с помощью для украинских беженцев

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Индия не предоставила свои аэропорты для загрузки военно-транспортных самолетов из Японии, которые предназначены для доставки гуманитарной помощи украинским беженцам в Польше и Румынии. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что японские власти по согласованию с ООН планировали использовать аэропорты Индии и Объединенных Арабских Эмиратов для погрузки гуманитарных грузов. Сначала Индия дала согласие, но потом изменила свое решение.

По данным агентства, в Токио отказ Нью-Дели связывают с дружескими отношениями Индии с Москвой. Теперь японским властям придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев.

16 апреля британский журнал The Economist заявил, что Индия старательно избегает конфронтации с РФ, и на то есть веские основания, в том числе коммерческие интересы, стратегические амбиции, идеология.

21 марта кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов сказал, что антироссийские санкции делают вероятным сценарий более тесного сближения РФ с КНР, а это сказывается на стремлении Индии сохранить сотрудничество с Россией.

18 марта посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут плясать под дудку США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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