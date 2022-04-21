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Вин Дизель объявил о старте производства 10-й части «Форсажа»

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Американский актер Вин Дизель раскрыл название фильма 10-й части «Форсажа» и объявил о начале его производства. Об этом 20 апреля The Hollywood Reporter.

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По словам актера и продюсера проекта, фильм получил название Fast X.

Предположительно, актер Джейсон Момоа исполнит роль одного из злодеев картины.

Ожидается, что первая часть финала, состоящего из двух частей, будет сниматься параллельно с последней частью оригинального сериала.

По словам Тайриза Гибсона, исполняющего в серии роль Ромэна Пирса, сценарий Fast X, которым занимается Крис Морган, будет посвящен прошлому Доминика Торетто, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что американская актриса Бри Ларсон получила роль в 10-й части кинофраншизы «Форсаж», пишет «Газета.Ru». Также в ленте снимутся Тайриз Гибсон, Мишель Родригес и другие актеры, пишет REGNUM.

Известно, что десятый фильм станет последним в истории франшизы и будет состоять из двух частей. Выход первой части запланирован на 19 мая 2023 года, а вторая увидит свет весной 2024 года.

В октябре 2020 года создатели заявили, что франшизу «Форсаж» закроют после премьеры 11-го фильма серии. Две новые картины завершат основную линию — историю Доминика Торетто, героя Вина Дизеля.

Первый фильм серии «Форсаж» вышел на экраны в 2001 году. Совокупные кассовые сборы всех лент в мировом прокате составили около $5,9 млрд.

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