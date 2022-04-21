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Синоптик предупредил москвичей о дождливой и облачной погоде 21 апреля

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о дождливой и облачной погоде 21 апреля
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В четверг, 21 апреля, москвичей ожидают дожди и до 9 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своем YouTube-канале.

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По словам синоптика, погоду в Москве 21 апреля определяет атмосферный фронт с юга, будет облачно, временами будут идти дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит +7...+9 градусов, в Подмосковье — +5...+11 градусов тепла.

Тишковец предупредил, что в столице ожидается порывистый восточный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, что выше нормы.

Днем ранее Тишковец сообщил, что 21 апреля погода в Москве резко испортится и за день выпадет около 25% месячной нормы осадков. По словам эксперта, ливни прекратятся только вечером.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине недели в Москве и Подмосковье прогнозируется переменчивая погода.

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