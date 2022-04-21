Индия отказалась принять японский самолет с помощью для Украины

Индийское правительство отказалось предоставить свои аэропорты для загрузки японских военно-транспортных самолетов, призванных доставлять гуманитарную помощь для украинских беженцев. Об этом 21 апреля сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в Токио это официально объясняют недостатком координации.

Японские военные самолеты по согласованию со специализированными органами ООН планировали использовать для погрузки гуманитарных грузов в Индии и ОАЭ для последующей доставки в Польшу и Румынию.

Сообщается, что Индия сначала не возражала против такого варианта, однако 20 апреля ответила твердым отказом.

По информации агентства, в правящей Либерально-демократической партии Японии такое развитие событий связывают с традиционно дружескими отношениями между Индией и Россией. Агентство отмечает, что теперь японским властям придется пересматривать весь план отправки грузов для беженцев.

Ранее, 12 апреля, США и Индия призвали к немедленному прекращению боевых действий на Украине. Они осудили гибель мирных жителей и подчеркнули, что «современный мировой порядок построен на Уставе ООН, уважении международного права, суверенитета и территориальной целостности всех государств».

За день до этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не принял во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины. Он дал понять, что Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

6 апреля Пентагон заявил о необходимости добиваться от Нью-Дели снижения закупок российской военной техники и оборудования.

18 марта посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество со странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут плясать под дудку США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».