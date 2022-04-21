Прямой эфир
Сюжет:

В больнице Мариуполя обнаружено 26 погибших от обстрелов «Азова»

В представительстве ДНР в СЦКК заявили о 26 погибших от обстрела «Азова на территории больницы Мариуполя
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов», против которой в России возбуждены уголовные дела. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Всего на территории 8 м вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что оперативная группа военных экспертов ДНР в СЦКК совместно с представителями Следственного комитета (СК) РФ продолжает работу по документированию последствий вооруженной агрессии Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по отношению к мирным жителям и гражданским объектам Мариуполя.

18 апреля в ДНР сообщили, что боевики «Азова» расстреляли городскую больницу в Мариуполе. Отмечалось, что они стреляли по больнице, даже когда увидели, что там находятся гражданские. Люди выпрыгивали из окон здания, но стрельба продолжалась, подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК. По данным представительства, в результате стрельбы погибли десятки гражданских.

15 апреля журналисты «Известий» показали, как выглядит мариупольская больница после обстрелов украинскими националистами. В том числе они засняли подвал психиатрического отделения, где прятались порядка 100 человек. Их поместили в укрытие из отделения в связи с минированиями.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022