В больнице Мариуполя обнаружено 26 погибших от обстрелов «Азова»

На территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26 погибших гражданских, ставших жертвами обстрела со стороны радикальной националистической группировки «Азов», против которой в России возбуждены уголовные дела. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Всего на территории 8 м вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что оперативная группа военных экспертов ДНР в СЦКК совместно с представителями Следственного комитета (СК) РФ продолжает работу по документированию последствий вооруженной агрессии Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по отношению к мирным жителям и гражданским объектам Мариуполя.

18 апреля в ДНР сообщили, что боевики «Азова» расстреляли городскую больницу в Мариуполе. Отмечалось, что они стреляли по больнице, даже когда увидели, что там находятся гражданские. Люди выпрыгивали из окон здания, но стрельба продолжалась, подчеркнули в представительстве ДНР в СЦКК. По данным представительства, в результате стрельбы погибли десятки гражданских.

15 апреля журналисты «Известий» показали, как выглядит мариупольская больница после обстрелов украинскими националистами. В том числе они засняли подвал психиатрического отделения, где прятались порядка 100 человек. Их поместили в укрытие из отделения в связи с минированиями.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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