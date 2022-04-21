В МИЦ «Известия» обсуждают подготовку к сезону лесных пожаров. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, посвященная текущей ситуации с лесными и природными пожарами и готовности государственных служб к пожароопасному сезону.

Как будет обеспечиваться пожарная безопасность во время майских праздников? В каких регионах России сложилась наиболее сложная ситуация с природными пожарами? Каков прогноз пожарной опасности на летний период? Насколько эффективна система мониторинга и предупреждения лесных и ландшафтных пожаров? Что запрещено в период действия особого противопожарного режима? Какая ответственность грозит за нарушение правил пожарной безопасности?

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