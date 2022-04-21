Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин указал на неприемлемость односторонних санкций
Спорт
Джокович назвал сумасшедшим отстранение российских теннисистов от Уимблдона
Мир
Китай впервые показал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21
Политика
В МИД РФ заявили о возможности «пятерки» СБ ООН стать гарантами для Киева
Мир
Дипломаты РФ назвали абсурдный характер санкций США свидетельством об отчаянии
Мир
Артиллерия ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Попасной
Мир
Премьер Британии назвал продолжение поставок оружия Киеву стратегией НАТО
Мир
Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об исчезновении штамма COVID-19 «Дельта» в РФ
Мир
Елизавета II отпразднует 96-й день рождения в поместье Сандрингем
Мир
ВСУ разрушили обстрелами здание частной птицефабрики в Запорожье
Сюжет:

В Крыму заявили о желании жителей юга Украины стать россиянами

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители южных регионов Украины высказывают желание как можно скорее войти в состав Российской Федерации, так как боятся возвращения украинских неонацистов. Такое заявление 21 апреля сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Фронтальная нагрузка: появились первые результаты новой фазы военной операции
Российское командование ещё не задействовало основную часть своих сил, отмечают военные эксперты

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», - рассказал Крючков «РИА Новости».

В южных областях Украины, освобожденных от радикалов, продолжает устанавливаться мирная жизнь. Так, мирную жизнь в Херсоне 9 апреля показал корреспондент «Известий» Иван Литомин: в городе ездят рейсовые автобусы, работают кафе, люди выходят на улицы. В Энергодаре в штатном режиме продолжает работать Запорожская АЭС.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022