В Крыму заявили о желании жителей юга Украины стать россиянами

Жители южных регионов Украины высказывают желание как можно скорее войти в состав Российской Федерации, так как боятся возвращения украинских неонацистов. Такое заявление 21 апреля сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Ситуация в освобожденных регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобожденных территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», - рассказал Крючков «РИА Новости».

В южных областях Украины, освобожденных от радикалов, продолжает устанавливаться мирная жизнь. Так, мирную жизнь в Херсоне 9 апреля показал корреспондент «Известий» Иван Литомин: в городе ездят рейсовые автобусы, работают кафе, люди выходят на улицы. В Энергодаре в штатном режиме продолжает работать Запорожская АЭС.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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