Китай впервые показал сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21

В преддверии 73-й годовщины образования военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые была показана сверхзвуковая противокорабельная ракета YJ-21. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила газета The South China Morning Post.

Как отмечает издание, в китайском сегменте интернета размещено видео, где демонстрируется запуск данной ракеты с борта крупнейшего и самого современного ракетного эсминца ВМС НОАК проекта 055.

Экспертное сообщество считает, что это можно воспринимать как сигнал о готовности Пекина к стратегическому сдерживанию кораблей США в зоне Тайванского пролива.

По оценкам экспертов, ракета YJ-21 имеет дальность действия от 1 тыс. до 1,5 тыс. км и способна поражать целую авианосную ударную группу. Также ее способны нести и китайские стратегические бомбардировщики H-6N (последняя модификация на основе советского Ту-16).

Ранее, 20 апреля, в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Вашингтону следует прекратить недооценивать решимость и способности Пекина в сфере защиты национальных интересов. Как отметил глава минобороны Китая, если тайваньский вопрос будет решен неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между двумя странами.

15 апреля Пекин выразил протест в связи с визитом конгрессменов Соединенных Штатов на остров. Как говорится в заявлении официального представителя минобороны КНР старшего полковника У Цяня, поездка американских политиков на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

До этого, 7 апреля, министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

18 марта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущего американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.