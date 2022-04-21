Королева Елизавета II отпразднует 96-й день рождения в поместье Сандрингем — на ферме, где жил ее муж принц Филипп после выхода на пенсию. Об этом 20 апреля сообщило издание Metro.

Как отмечает НСН, королева прибыла в поместье, добравшись туда на вертолете из Виндзорского замка.

Празднование пройдет в тесном кругу с членами королевской семьи в небольшом коттедже Вуд-Фарм. Королева будет принимать гостей на следующий день после именин.

21 апреля в Великобритании не будет никаких публичных мероприятий, но торжества по поводу платинового юбилея королевы и ее официального дня рождения пройдут в июне, отмечает «Газета.Ru».

Принц Филипп поселился в Вуд-Фарм в 2017 году, когда отошел от королевских обязанностей. Там герцог Эдинбургский вел уединенный образ жизни, проводил много времени за чтением и рисованием. Считается, что этот дом любил и отец королевы Георг VI.

Также 20 апреля стало известно, что компания Mattel выпустила куклу Barbie «Королева Елизавета II» в честь дня рождения монарха, пишет «Москва 24». Кукла будет одета в платье цвета слоновой кости и украшенную орденскими знаками голубую ленту. Голову куклы украшает тиара, которая создавалась по мотивам тиары с бахромой королевы Марии. В ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом. Стоимость куклы составит $75.

19 апреля источники в Букингемском дворце сообщили Daily Mail, что принца Гарри и его жену Меган Маркл пригласили присоединиться к остальным членам британской короны для приветствия на балконе в день празднования дня рождения королевы. По сообщениям королевских помощников, Елизавета II выразила желание видеть супружескую пару на балконе дворца в такой важный для нее день, что, считают эксперты, может стать шагом к примирению сторон, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в этом месяце принц Гарри и его супруга Меган Маркл встретились с королевой Великобритании Елизаветой II впервые с тех пор, как два года назад дали скандальное интервью о расизме в королевской семье.

16 апреля повара Букингемского дворца каждый год выпекают для королевы Елизаветы II на Страстную пятницу булочки, декорированные узором в виде креста. Для приготовления традиционного десерта требуются дрожжи, теплая вода, мука, яйца, сливочное масло, изюм, смесь молотых пряностей, цукаты и сахарная пудра, отмечает телеканал «360».

7 февраля текущего года Елизавета II отметила 70-летие восшествия на престол.