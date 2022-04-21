Жители Греции пожаловались на рост цен в стране после введения санкций

Присоединение Греции к антироссийским санкциям привело к взрывному росту цен и грозит «невыносимой» ситуацией внутри страны. Такое заявление сделал греческий экономист Манолис Мпернидакис 21 апреля.

«Скоро ситуация станет невыносимой для многих потребителей, особенно для тех, у кого низкий доход. Многим людям, возможно, придется сократить основные расходы, чтобы сбалансировать свой месячный семейный бюджет», — сказал экономист в интервью «РИА Новости».

По мнению Мпернидакиса, главной пострадавшей экономической сферой будет энергетика. Если Евросоюз продолжит придерживаться курса на прекращение поставок российского топлива, то положение Европы может стать «очень серьезным».

«Энергоресурсы больше всего пострадали от этого роста, и это то, что будет продолжаться, и ситуация еще больше ухудшится в ближайшие несколько месяцев, особенно в случае введения новых санкций против России в отношении газа», — говорит эксперт.

На фоне антироссийских санкций растут цены на продовольствие и энергоресурсы. Так, Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщила о рекордном уровне мировых цен на продовольствие за всю историю. В Германии также зафиксировали рекордный рост цен на газ за последние 50 лет.

8 апреля Европейский союз принял пятый блок санкций против России. В рамках очередного пакета санкций в отношении РФ Евросоюз ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в €10 млрд».

Западные страны вводят антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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