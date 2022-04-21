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В МИД РФ заявили о возможности «пятерки» СБ ООН стать гарантами для Киева

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Пять постоянных членов Совбеза ООН могут стать основой стран-гарантов для Украины. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

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По его словам, такая возможность обсуждается на переговорах Москвы и Киева.

«Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен», — пояснил дипломат в интервью ТАСС.

Согласно Уставу ООН, в состав СБ организации входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето. Это Россия, Китай, США, Франция и Великобритания.

Накануне о готовности стать гарантом Безопасности Украины заявила Турция, однако, как указал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, для этого ей необходимо четко понимать, что подразумевает под собой эта роль. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский хочет гарантий по примеру пятого пункта устава НАТО, но «нет ни одной страны, которая бы приняла это предложение».

Согласно статье 5 устава альянса, «вооруженное нападение на одну или несколько из [договаривающихся] стран в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».

20 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина изучит проект урегулирования конфликта в Донбассе, переданный Россией.

16 апреля Зеленский отметил, что переговоры по гарантиям безопасности для Украины странами Запада пока что не принесли желаемых результатов. По его словам, готовность быть гарантами безопасности Украины выразили США, Великобритания, Италия и другие государства, однако окончательного ответа нет ни у одной стран.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности не только российской стороне, но также Украине и Европе. Он уточнил, что гарантии должны соответствовать принятым в рамках ОБСЕ и провозглашать невозможность для стран укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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