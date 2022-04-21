Романкевич за 20 секунд одолел соперника нокаутом в HFC MMA

Чемпион Белоруссии по тайскому боксу и чемпион Европы по кикбоксингу Петр Романкевич нокаутировал Ислама Каримова за 20 секунд. В турнире HFC MMA он побеждает второй раз.

20 апреля в рамках Hardcore MMA Ислам «Мучитель» Каримов и Петр Романкевич бились за право бороться за титул в тяжелом дивизионе.

Каримов — кандидат в мастера спорта по боксу, широко известен в поп-ММА. Пока у «Мучителя» поражений не было. Среди тех, кого он победил в поединке — Павел Шульский и Данияр «Т-34» Эльбаев.

29 апреля Романкевич выйдет на ринг против чемпиона Hardcore MMA и бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В ожидании боя он уже сделал несколько громких заявлений о том, как собирается «уверенно побить» соперника на ринге.

Поединок между Романкевичем и Ибрагимовым — чемпионом вооруженных сил по рукопашному бою, чемпионом Европы по самбо, последним чемпионом М-1 Global пройдет по правилам классического бокса. РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире 29 апреля в 23:15.

Главным событием турнира станет бой Федор Чудинов – Азизбек Абдугофуров. Увидеть очередную суперсерию «Бойцовского клуба» можно вживую. Уже открыта продажа билетов, приобрести которые можно на сайте Concert.ru.

Легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин в качестве специальных гостей посетят очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера сойдутся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.