Сдавшийся в плен подполковник ВСУ рассказал об отношении к украинским военнопленным

Сдавшийся в плен подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), замкомандира по тылу Сергей Жуковский рассказал «Известиям» об условиях содержания украинских военнопленных и отношении к ним.

«Здесь совсем по-другому. Тут условия, сами видели какие, нормальные. Кормят хорошо, три раза в день. Самое главное, чтобы относились к пленным соответственно. Не издевались над ними. Чтобы, раз уж дал бог выжить, они могли еще увидеть своих родителей», — сказал он.

Ранее в этот день члены экипажа сбитого украинского вертолета Ми-8 Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, оказавшиеся в российской больнице, обратились к бывшим сослуживцам. Они призвали их уважительно относиться к попавшим в плен на Украине российским солдатам.

19 апреля удивление человечному отношению в плену выразил матрос 36-й бригады морской пехоты ВСУ Юрий Андриенко. Он также поблагодарил российских врачей за помощь.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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