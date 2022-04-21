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Си Цзиньпин назвал недопустимой политику «выбрасывания за борт» одной страны

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Политика «выбрасывания за борт» одной страны с корабля, на котором «плывут все страны мира», недопустима. Такое заявление сделал 21 апреля председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума в Боао на китайском острове Хайнань, трансляцию которого вел YouTube-канал CCTV Video News Agency.

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«Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», — сказал китайский лидер.

Азиатский экономический форум в Боао, который неформально называют «восточным Давосом», открылся 20 апреля на китайском острове Хайнань и будет проходить до 22 апреля.

19 апреля постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что заморозка резервов государств является угрозой экономической стабильности. Кроме того, все стороны конфликта вокруг Украины, по его мнению, должны строго следовать основам международного гуманитарного права, способствовать безопасной эвакуации мирных жителей и оказывать им гуманитарную помощь.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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