Прямой эфир
Мир
Си Цзиньпин указал на неприемлемость односторонних санкций
Спорт
Джокович назвал сумасшедшим отстранение российских теннисистов от Wimbledon
Мир
В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных
Мир
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Мир
Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля
Экономика
Минприроды оценило необходимые на развитие экотуризма траты почти в 1 млрд рублей
Общество
В Москве продлят работу метро и МЦК в пасхальную ночь
Мир
Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля
Мир
Израиль нанес два авиаудара и обстрелял КПП на территории сектора Газа
Армия
Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска
Мир
Причиной эвакуации Капитолия стали парашютисты армии США
Сюжет:

Жительница Мариуполя рассказала о сжигавших многоэтажки националистах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мариупольские многоэтажки полностью сгорали от выходок украинских националистов за два часа, рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину жительница города, которую эвакуировали от «Азовстали» в среду, 20 апреля.

«Мы жили в своих квартирах, а они напротив, в 14-этажном доме. Вот 11, 13 и девятиэтажки стояли, они их сожгли по очереди. Это было страшное зрелище. Они бросали с той стороны мины, снаряды. За два часа девятиэтажка сгорала полностью. Всего их три сгорело», — рассказала женщина.

«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие
Киевский режим запретил остаткам гарнизона вести переговоры о сдаче в плен, и зачистка очагов сопротивления продолжилась

По ее словам, затем боевики переключились на монолитный дом, который не поддавался, как бы его не бомбили.

«Они его лупят — попадают в наш», — добавила она.

Жительница Мариуполя уточнила, что с 3:30 утра боевики начинали вести обстрелы. Только вмешательство российских военных сократило число обстрелов.

«Если бы не самолеты, было бы намного хуже. А самолеты полетали, побомбили, вроде всё заглохло… Они [националисты] начинали в половину четвертого утра, перерывов не было 10–15 минут. Потом лупили до половины десятого, потом маленький перерыв, и началось в деревне утро. И так каждый день», — описала она жизнь в Мариуполе до эвакуации.

В этот же день возле «зеленого коридора» с автобусами для мирных жителей люди рассказали, как националисты удерживали людей, угрожая расправой. Мирным жителям намеренно не сообщали о гумкоридорах и возможности покинуть город. Многие из них случайно узнавали об автобусах ВС РФ для эвакуации гражданского населения.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков также рассказал, что из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Вышедших через гумкоридоры мирных жителей эвакуируют в Новоазовск. Они узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывезли с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022