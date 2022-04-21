Жительница Мариуполя рассказала о сжигавших многоэтажки националистах

Мариупольские многоэтажки полностью сгорали от выходок украинских националистов за два часа, рассказала корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину жительница города, которую эвакуировали от «Азовстали» в среду, 20 апреля.

«Мы жили в своих квартирах, а они напротив, в 14-этажном доме. Вот 11, 13 и девятиэтажки стояли, они их сожгли по очереди. Это было страшное зрелище. Они бросали с той стороны мины, снаряды. За два часа девятиэтажка сгорала полностью. Всего их три сгорело», — рассказала женщина.

По ее словам, затем боевики переключились на монолитный дом, который не поддавался, как бы его не бомбили.

«Они его лупят — попадают в наш», — добавила она.

Жительница Мариуполя уточнила, что с 3:30 утра боевики начинали вести обстрелы. Только вмешательство российских военных сократило число обстрелов.

«Если бы не самолеты, было бы намного хуже. А самолеты полетали, побомбили, вроде всё заглохло… Они [националисты] начинали в половину четвертого утра, перерывов не было 10–15 минут. Потом лупили до половины десятого, потом маленький перерыв, и началось в деревне утро. И так каждый день», — описала она жизнь в Мариуполе до эвакуации.

В этот же день возле «зеленого коридора» с автобусами для мирных жителей люди рассказали, как националисты удерживали людей, угрожая расправой. Мирным жителям намеренно не сообщали о гумкоридорах и возможности покинуть город. Многие из них случайно узнавали об автобусах ВС РФ для эвакуации гражданского населения.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков также рассказал, что из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли через гуманитарные коридоры около 100 мирных жителей. Вышедших через гумкоридоры мирных жителей эвакуируют в Новоазовск. Они узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

Днем ранее, 19 апреля, бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывезли с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».