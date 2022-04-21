МИД России: спецоперация завершится при устранении угроз из-за освоения Украины НАТО

Спецоперация России по защите Донбасса закончится после устранения угроз освоения Украины Североатлантическим альянсом, а также выполнения всех поставленных задач. Об этом в четверг, 21 апреля, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящий момент спецоперация проходит в соответствии с намеченным планом, и «все ее цели будут достигнуты».

Ранее, 15 апреля, замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что спецоперация РФ по защите Донбасса довольно скоро закончится. По его словам, Москва не собирается ее специально растягивать. Он уточнил, что спецоперация закончится, как только Украина станет безопасной для России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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