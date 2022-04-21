С Плесецка проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

На космодроме Плесецк в Архангельской области был произведен первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сообщение об этом 20 апреля выпустило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что запуск ракеты был произведен в 15:12 мск.

В министерстве также указали, что пуск «Сармата» — это первое действие в программе государственных испытаний. В случае успешного завершения всех тестов ракетные комплексы встанут на вооружение Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил РФ (РВСН).

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, «Сармат» — изделие исключительно российской кооперации промышленности. Подчеркивается, что принципиально расширился диапазон боевого оснащения ракеты «как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки».

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

После запуска президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. По его словам, одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.