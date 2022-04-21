Корреспондент «Известий» показал работу врачей во время спецоперации

Корреспондент «Известий» Александр Морозов показал работу российских врачей и медиков Луганской Народной Республики (ЛНР) в условиях проведения Россией специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Российские военные совместно со своими коллегами ежедневно спасают жизни и здоровье всех, кто пострадал во время проведения специальной военной операции в Донбассе.

Больница хоть и районного масштаба, но оснащена всем необходимым, чтобы проводить всю нужную терапию и сложнейшие операции.

Врачи не делают различий между своими пациентами и лечат в том числе военнослужащих Вооруженных сил Украины и бойцов теробороны. Все они — целых 15 человек — не были брошены на поле боя, а получили первую помощь в полевых условиях и доставлены в госпиталь.

Хорошему обращению с пленными многие из украинских пациентов откровенно удивляются. Особенно их поражает то, что их лечат так же, как российских солдат. Истории многих из них похожи: были ранены в бою, потом брошены на произвол судьбы и забыты своими же соратниками.

«Если бы русские военные не оказали мне помощь, я бы умер от кровопотери, и за это огромное спасибо русской армии. Честно сказать, мне было раньше очень страшно попасть в плен, но сейчас я когда попал, мне оказывают медицинскую помощь, ко мне нормально относятся!» — поделился боец теробороны Украины Владимир Чепиков.

«Здесь привезли, в тот же день, вытащили осколок, перемотали, сейчас еще будет перевязка», — рассказал солдат теробороны Василий Михалко.

2 апреля Александр Морозов показал работу российских военных медиков в Донбассе. Военные врачи передвигаются по территории боевых действий на специальных бронированных автомобилях. При этом они регулярно попадают под обстрелы со стороны ВСУ и неонацистских группировок, которые не обращают внимание на знаки красного креста.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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