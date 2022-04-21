В центре «Росизо» открылась выставка к годовщине Битвы за Москву

В Государственном музейно-выставочном центре «Росизо» в среду, 20 апреля, открылась выставка «Чувство времени», посвященная 80-летию с момента окончания Битвы за Москву.

Выставка состоит из хроникальных портретов, рисунков, фотографий, кадров, рассказывающих о событиях времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что 20 и 21 апреля — годовщина окончания Битвы за столицу.

«Выставку можно смотреть с любой стороны. Можно пойти направо, можно прямо, можно вернуться и пройти еще несколько раз. Она разделена условно на два крыла: правое — это аутентичные 35-миллиметровые, так называемые, кинопередвижки, кинопроекторы, которые показывают нам кадры с 35-миллиметровой пленки, а слева – два digital-зала, где, в том числе, есть та же хроника. Также там присутствуют фото, графика военного времени и фрагменты, небольшие кусочки из современного художественного фильма «Первый Оскар», из которых составлена некая композиция», — поделилась куратор выставки Екатерина Бочавар.

По ее словам, стоит уделить особое внимание киноаппаратам с уникальным звучанием. Она также заметила, «до какой степени порою кадры из современного фильма точно повторяют кадры хроники, хотя это совершенно разрозненный материал». Куратор подчеркнула, что история необходима для понимания не только прошлого, но и будущего, а также более полного осознания настоящего.

Выставка «Чувство времени» будет работать до 26 июня.

Ранее, 19 апреля, в московском Музее Победы 19 апреля открылась выставка «Обыкновенный нацизм». Ее идея заключается в демонстрации исторической связи современных украинских националистов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны.

В экспозиции представлены трофейные знамена, символика украинских националистов, в том числе радикальной группировки «Азов» (в отношении формирования в Р заведено несколько уголовных дел), а также современные издания, которые героизируют личности Степана Бандеры и Романа Шухевича.