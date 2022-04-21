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В Москве продлят работу метро и МЦК в пасхальную ночь

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу Московского центрального кольца (МЦК) и метрополитена до 02:00 в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

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Кроме того, до 03:30 будут доступны самые востребованные маршруты наземного транспорта, отмечает телеканал «Звезда». Речь идет о 136 маршрутах автобуса, семи маршрутах электробуса и 16 маршрутах трамвая.

При этом 16 ночных маршрутов сохранят свой привычный график, уточняет сайт kp.ru.

При этом городские парковки будут работать в обычном режиме. В праздничные дни 1, 2, 3, 9 и 10 мая 2022 года парковка в Москве будет бесплатной на всех площадках, кроме парковок со шлагбаумом и за исключением улиц, на которых установлен повышенный тариф, пишет агентство городских новостей «Москва».

В праздничные дни — 24 апреля, а также 1 и 3 мая, в Москве будут работать 38 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железных дорог до 17 наиболее посещаемых кладбищ, уточняет НСН.

В пресс-службе правительства Подмосковья рассказали, что для посетителей кладбищ подготовили инвентарь и материалы, которые необходимы для приведения в порядок захоронений: свыше 2,8 млн пакетов для сбора мусора, 18 тысяч куб. м песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката.

В этом году православная Пасха выпадает на 24 апреля, Красная горка — на 1 мая, Радоница — на 3 мая, отмечает «Москва 24».

20 апреля пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия сообщила, что в Московской области пройдут около 20 тематических ярмарок, приуроченных к празднованию Пасхи.

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