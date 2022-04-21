Израиль нанес два авиаудара и обстрелял КПП на территории сектора Газа

Армия Израиля в четверг, 21 апреля, нанесла как минимум два авиационных удара по сектору Газа, в ответ на удары по городу Сдерот. Также израильские танки и артиллерия ведут удары по контрольно-пропускным пунктам на востоке города Хан-Юниса, сообщает портал arab48.com.

В социальных сетях уже появились видео местных жителей. На кадрах запечатлены столбы дыма, яркие вспышки света, а также слышен грохот оружия.

В свою очередь Армия обороны Израиля подтвердила, что ВВС страны разбомбили два военных объекта сектора Газа.

Удары были нанесены по «военному посту и по входу в тоннель <...>, ведущий в центральный подземный комплекс». В указанном комплексе находилось сырье, необходимое для производства ракетных двигателей, утверждается в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в ночь на 21 апреля с территории сектора Газа по Израилю выпустили ракету. До этого сработали сирены воздушной тревоги, которые предупредили об обстреле. В результате пострадали четыре человека.

Ранее, 15 апреля, палестинский Красный Полумесяц сообщил о более 340 палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу. Отмечается, что в Иерусалиме, в частности, пострадали 154 палестинца.

14 апреля в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев.

В тот же день сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 18 человек в районе Западного берега реки Иордан, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер, по подозрению в терроризме. Отмечается, что в одном из поселений вспыхнул бунт: участники беспорядков использовали самодельные взрывные устройства и открыли огонь по военнослужащим ЦАХАЛа. По итогам перестрелки потерь со стороны армии не зафиксировано.

31 марта Армия обороны Израиля сообщила о переброске дополнительных военных формирований на Западный берег реки Иордан для урегулирования ситуации после серии терактов.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая 2021 года. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.