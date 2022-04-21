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В Подмосковье пройдут около 20 пасхальных ярмарок

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В Московской области пройдут около 20 тематических ярмарок, приуроченных к празднованию Пасхи. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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В ведомстве уточнили, что всего в регионе пройдет не менее 17 ярмарок, приуроченных к Пасхе. Многие из них уже начали свою работу, уточняет сайт kp.ru.

Посетители смогут приобрести на ярмарках фрукты, овощи, мясную, рыбную и молочную продукцию, сыры, мед, сухофрукты, травяные чаи, кондитерские изделия, сувениры, искусственные цветы и многое другое, пишет RT.

Кроме того, на ярмарках представят продукцию к празднику — куличи и творожные пасхи, кулинарные наборы для оформления выпечки и яиц, а также церковную продукцию из монастырей Подмосковья.

Как уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов, пасхальные ярмарки состоятся в девяти городских округах Подмосковья — Зарайск, Кашира, Ленинский, Луховицы, Орехово-Зуевский, Раменский, Рузский, Ступино, Химки, сообщает телеканал «360». Всего будет организовано 675 торговых мест.

Свои товары на ярмарках представят фермеры из 23 российских регионов.

19 апреля в правительстве Подмосковья рассказали, что в регионе производители хлебопекарной продукции планируют изготовить около 320 т куличей к Пасхе. Куличи к пасхе планируют изготовить более 100 крупных, средних и малых производителей хлебопекарной продукции в регионе.

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