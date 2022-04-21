Прямой эфир
Мир
Глава минфина ФРГ призвал компании соблюдать газовые контракты с Россией
Мир
В МИД Турции затруднились назвать сроки встречи Путина и Зеленского
Мир
В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных
Мир
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Мир
Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля
Общество
В России впервые с марта 2021 года подешевел сахар
Мир
Чавушоглу отверг возможность введения Турцией санкций против России
Экономика
Кандидат Ле Пен выступила против эмбарго на российские нефть и газ
Спорт
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Армия
Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска
Мир
Причиной эвакуации Капитолия стали парашютисты армии США

Минобороны объявило о первом успешном испытательном запуске МБР «Сармат»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Минобороны России.

Пуск состоялся в 15:12 мск.

«Сармат» летит в тайгу: новейшей ракете готовят испытательную базу
Началось строительство полигона для тестирования стратегического комплекса РС-28

Как отметили в оборонном ведомстве, запуск «Сармата» стал первым в программе государственных испытаний, после завершения которой ракетные комплексы поступят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

«Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с разделяющейся головной частью позволили оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса «Сармат», — заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным министерства, «Сармат» — изделие исключительно российской кооперации промышленности. Подчеркивается, что принципиально расширился диапазон боевого оснащения ракеты «как по количеству боевых блоков, так и по типам, включая планирующие гиперзвуковые блоки».

«Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

После запуска президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет.

29 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. По его словам, одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022