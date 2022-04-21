Пенсионерам рассказали о способах получить допвыплаты от государства

Дополнительные выплаты пенсионерам связаны с социальными доплатами или ежемесячными выплатами, которые определяются на федеральном или на региональном уровне. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, федеральными льготниками считаются ветераны ВОВ, пострадавшие от радиации, инвалиды с детства, награжденные орденами лица, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие.

«Размер их ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) варьируется в зависимости от закона, регулирующего их назначение. Так, в ФЗ «О ветеранах» прописаны как выплаты участникам ВОВ (4746,28 рублей в месяц с 01.02.22), так и, например, выплаты членам семей военнослужащих, работников органов внутренних дел, пожарников и приравненных к ним категориям, погибших при исполнении (1899,73 рублей в месяц)», — отметила профессор.

Самые высокие федеральные выплаты доступны Героям СССР/РФ, полным кавалерам ордена Славы, членам семей умерших/погибших Героев и составляют 74 616,99 рублей в месяц. Герои труда могут получить ЕДВ в размере 55 019,02 рублей.

Как поясняет Финогенова, на региональном уровне много граждан-ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных, которые имеют право на ЕДВ. Их размер зависит от региона проживания. Например, в Москве ветераны труда или военной службы имеют право на социальные/компенсационные выплаты в размере 1149 рублей в месяц.

Кроме того, пенсионеры могут отказаться от части своих льгот, например, бесплатного проезда в транспорте, и получить ежемесячную денежную выплату. Граждане с трудовым стажем более 50 лет могут рассчитывать на выплаты 1118 рублей в месяц даже при отсутствии каких-либо наград.

«Кроме того, пенсионерам положена субсидия на оплату коммунальных платежей, но только тем, кто находится в бедственном материальном положении, что нужно будет доказать социальным службам. При этом доли компенсации разнятся по регионам: в Москве они составляют до 10%, а в Нижнем Новгороде — до 22%», — сообщила эксперт.

Предусмотрена ЕДВ на оплату жилплощади и коммунальных услуг некоторым категориям пенсионеров: ветеранам труда, ветеранам военной службы, реабилитированным лицам, инвалидам ВОВ и участникам ВОВ.

«И наконец, с 1 февраля вступил в силу закон, который освобождает пенсионера от взыскания по долгам, если его пенсия находится на уровне прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, но не ниже федерального ПМП (13 793 рублей). Кроме того, из пенсий по потери кормильца, по инвалидности, и еще ряду подобных льготных пенсий — взыскание долгов запрещено», — подытожила Финогенова.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».