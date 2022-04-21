Причиной эвакуации Капитолия стали парашютисты армии США

Причиной «воздушной угрозы», из-за которой вечером среды, 20 апреля, эвакуировали Капитолий, могли стать парашютисты армии США, пишет The Washington Post.

Парашютная команда армии США Golden Knights выпрыгнула из самолета перед бейсбольным матчем между командами Washington Nationals и Arizona Diamondbacks в Национальном парке. Это было показательное выступление перед игрой национальных команд.

Источники издания в Associated Press сообщили, что одномоторный самолет кружил вокруг Вашингтона после взлета с базы Эндрюс в Мэриленде. По их данным, экипаж судна не сообщал о взлете и не имел соответствующего разрешения. На борту находились военнослужащие армии США, которые затем спустились с парашютами на бейсбольный стадион для показательного выступления. Национальный парк находится чуть более чем в 1,6 км от Капитолия США.

Ранее в этот день около 18:30 Капитолий США был ненадолго эвакуирован из-за объекта, представляющего «потенциальную угрозу». Полиция ведомства уточняла, что эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.