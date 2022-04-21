МИД Молдавии заявил о вызове посла России после слов Захаровой о георгиевской ленте

Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел Молдавии после слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду по вопросу георгиевской ленточки. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил представитель внешнеполитического ведомства республики Даниел Водэ.

«Министерство иностранных дел приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии», — говорится в опубликованном на странице молдавского МИДа в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta) сообщении.

Кроме того, Водэ подчеркнул, что решения, принятые парламентом Молдавии, представляют собой «суверенное право» республики.

Накануне, 20 апреля, Мария Захарова раскритиковала слова президента Молдавии Майи Санду, которая выступила за запрет георгиевской ленточки. По словам главы государства, место таких символов «в мусорном ведре истории». В ответ на соответствующее высказывание представитель МИД РФ заметила, что человек, допускающий подобные заявления, «сам отправится на эти свалки истории».

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев.

20 апреля член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Санду о георгиевской ленте. Политик напомнил о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Как полагает Пушков, Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что Молдавии нечем платить за российский газ.

Ранее в этот же день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты. Акция собрала десятки граждан.

19 апреля депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Ранее, 14 апреля, Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.