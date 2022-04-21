Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 21 апреля
В четверг, 21 апреля, москвичей ожидают облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до 10 градусов тепла, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Днем в Москве температура воздуха составит +8…+10 градусов, ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов.
В Подмосковье в дневные часы будет 8–13 градусов тепла, в ночное время похолодает до +1 градуса.
Днем ожидается северо-восточный и восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 21 апреля погода в Москве резко испортится и за день выпадет около 25% месячной нормы осадков. По словам эксперта, ливни прекратятся только вечером.