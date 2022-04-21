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В Подмосковье заготовили почти 17 тыс. л донорской крови

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В Московской области с начала 2022 года заготовили почти 17 тыс. л донорской крови. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в региональном минздраве.

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«Всего с начала 2022 года в Московской области благодаря донорам заготовили 16,9 тыс. л крови», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день регион полностью обеспечен донорской кровью, а также ее компонентами. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе.

По словам первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, всего с начала года донорами стали почти 24 тыс. человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ежегодно в Московской области звание «Почетный донор России» получают около 400 человек, а ежегодную выплату — свыше 20,6 тыс. доноров региона.

Донорская кровь нужна новорожденным с патологиями, людям с ожогами и онкологическими заболеваниями, участникам ДТП и не только, отмечает телеканал «360».

Московский областной центр крови принимает доноров с 8:00 до 14:00 и работает без выходных. Сдать кровь можно по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

20 апреля в России традиционно отмечается Национальный день донора, посвященный людям, сдающим кровь и ее компоненты.

В марте в Центре крови ФМБА России рассказали «Известиям» о том, какие льготы положены донорам крови. Так, после сдачи крови или ее компонентов каждому донору полагается донорская справка, согласно которой в день донации он освобождается от работы, вне зависимости от места, где он работает. Донорская справка также дает право на получение дополнительного дня отдыха в течение года.

Помимо этого, в соответствии с нормативно-правовыми актами безвозмездному донору крови или ее компонентов выплачивается денежная компенсация на обед в размере 5% от величины прожиточного минимума, установленного в регионе совершения донации.

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