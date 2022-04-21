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Украинские пленные рассказали корреспонденту «Известий» о жизни до спецоперации РФ

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Украинские пленные, размещенные в Севастополе, поделились подробностями своей жизни до начала российской спецоперации по защите Донбасса, о чем они рассказали в четверг, 21 апреля, корреспонденту «Известий» Мери Бадунц.

Подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Жуковский служил в 14 отдельной механизированной военной бригаде. В мае 2021 года ушел в запас, но когда началась спецоперация России в Донбассе, добровольно вновь поступил на службу — тыловиком, основной задачей которого было размещать и кормить людей. 12 апреля он получил от начальства указание искать новое место базирования для подразделения. Выполняя разведку местности, группа Жуковского наткнулась на российских военных и добровольно сложила оружие, не оказывая сопротивления.

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Майор запаса ВСУ Василий Бугай — бывший пилот Ил-76, с 2018 года на пенсии, проживал в селе под Мелитополем. Когда началась специальная военная операция России по защите мирного населения Донбасса, он уклонился от призыва. В какой-то момент, как он утверждает, он соскучился по жене, живущей в Киеве, и попробовал проехать к ней через зону столкновений. По его словам, он собрал документы и обратился к российским солдатам на одном из КПП, где привлек внимание своим послужным списком, был задержан и доставлен в Севастополь.

Все пленные, с которыми побеседовала Мери Бадунц, отмечают, что больше всего сейчас хотят вернуться домой. Всего в Севастополе сейчас находится около 50 украинских военных. Все собеседники живут в нормальных условиях: в теплых помещениях и с питанием.

14 апреля пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал о том, как его спасли из-под обстрела и оказали первую помощь бойцы Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, он был очень удивлен действиями солдат ДНР, так как он не ожидал от противника такого благородства.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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