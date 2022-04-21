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МО РФ: Киев сорвал гуманитарную операцию на «Азовстали»

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Украинские власти сорвали гуманитарную операцию на территории комбината «Азовсталь». Об этом в среду, 20 апреля, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Как напомнил представитель Минобороны РФ, в среду с 14:00 Вооруженные Силы России открывали гумкоридор для эвакуации гражданского населения с территории «Азовстали» в Мариуполе, а также предлагали украинским военным и иностранным наемникам сложить оружие и добровольно сдаться в плен российской стороне.

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — подчеркнул он.

По словам Мизинцева, командиры радикальных националистических группировок не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных.

«При этом, киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — указал генерал.

Кроме того, Мизинцев не оставил без внимания и видеообращение «азовцев», адресованное к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции, с просьбой предоставить им «зеленые коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали».

«Вы обратились не по адресу. РФ сделала всё, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило. При этом, руководство РФ всем вам, добровольно сложившим оружие, гарантировало сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи», — обратился представитель российского оборонного ведомства к командованию боевиков.

Так, 20 апреля российские войска открыли пять гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц в Мариуполе. Как рассказал корреспондент «Известий», из домов, примыкающих к «Азовстали», вывезли около 100 мирных жителей. Их эвакуируют в Новоазовск. Жители узнали об открытии гумкоридоров, слушая российское радио, где говорилось о начале режима тишины.

19 апреля бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жители из домов возле промзоны «Азовсталь». Они позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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