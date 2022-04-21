В Минсельхозе рассказали о разработке путей поставок из ЕС через Белоруссию

Минсельхоз ищет пути для бесперебойных поставок товаров из Европы через Белоруссию, рассказали «Известиям» в ведомстве 21 апреля.

Речь пойдет о конкретных наименованиях необходимой предприятиям продукции. Министерство уже сделало запрос производителям, чтобы собрать список такой номенклатуры, сообщил «Известиям» источник, близкий к ведомству.

В апреле предприятия пищевой промышленности столкнулись с проблемами при ввозе продуктов из Европы. В начале месяца Евросоюз (ЕС) запретил российским и белорусским фурам передвигаться по своей территории. Исключения сделали для транспорта с продовольствием, продукцией АПК и лекарствами.

В ответ на такие санкции Белоруссия 16 апреля ограничила передвижение зарегистрированных в ЕС фур по своей территории. Российские производители вынуждены перегружать товары из Европы на белорусской границе, сообщили «Известиям» в ассоциации «Руспродсоюз». Машины ждут своей очереди на перегруз по несколько дней, в итоге скорость транспортировки увеличилась, добавили в организации.

Поэтому крупнейшие отечественные компании предложили российским властям договориться с Минском, чтобы допустить приоритетный проезд фур из ЕС по территории Белоруссии только для части товаров, рассказали «Известиям» в «Союзмолоке».

Бизнес сейчас формирует такой перечень продукции. Затем его представят правительству, рассказал источник в отрасли. Если эти предложения одобрят, то власти могут начать переговоры с Белоруссией. Желательно, чтобы фуры из Европы ехали до места назначения в России без остановки и перевалки груза, так как это затрудняет доставку скоропортящихся продуктов, добавили в ассоциации «Русбренд». Условия хранения скоропортящихся продуктов не позволяют везти их с остановками для перегрузки продукции.

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В минский путь: власти ищут пути наладить проезд фур из ЕС по Белоруссии