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Премьер Британии назвал продолжение поставок оружия Киеву стратегией НАТО

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Поставки вооружения Украине со стороны стран НАТО продолжатся. Об этом заявил журналистам в среду, 20 апреля, по пути в Нью-Дели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сила — в тяжести: какие еще вооружения ЕС может отправить Украине
И к чему, по оценке России, приведет расширение этих поставок

Как отмечает газета The Guardian, Джонсон усомнился в возможности успешного завершения российско-украинских переговоров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы «российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске», и это «достаточно максималистская позиция».

При этом глава кабмина Соединенного Королевства уточнил, что по Крыму у украинского лидера «не настолько максималистская» позиция.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена выделит дополнительно $800 млн на вооружение и поддержку Украины. Накануне американский телеканал NBC отметил, что новый пакет поддержки будет таким же по размеру, как и предыдущий, когда Вашингтон отправил Киеву артиллерийские орудия, а также «десятки тысяч артиллерийских боеприпасов».

13 апреля Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам главы Белого дома, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так, 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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