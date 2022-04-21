Ле Пен выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отвергла идею полного запрета на энергопоставки из России, указав на то, что такие инициативы могут иметь отрицательные последствия для самой Франции. Об этом она заявила в среду, 20 апреля, во время теледебатов со своим соперником на выборах, действующим французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам», — указала французский политик. Трансляция шла на телеканале BFMTV.

По словам Ле Пен, в условиях эмбарго энергоресурсов Москва найдет новые рынки сбыта.

Ранее, 19 апреля, министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается убедить европейских партнеров ввести эмбарго на поставки российской нефти. В тот же день госсекретарь при французском МИДе Клеман Бон отметил, что Евросоюз в ближайшем будущем планирует усилить антироссийские санкции. По его словам, ограничения коснутся энергоносителей из РФ, в частности нефти.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая республика, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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