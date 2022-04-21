Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций 29 физических и 40 юридических лиц

Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Москвы. В черный список США добавили 29 физических и 40 юридических российских лиц. Такая информация следует из опубликованного в среду, 20 апреля, документа на сайте американского минфина.

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных [ранее] Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — говорится в заявлении.

В частности, санкции затронули первого зампредседателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву. В список также вошел телеканал «Царьград».

Кроме того, в этот же день Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Санкции затронут всех, кто связан, по мнению США, с подавлением инакомыслия в РФ и за рубежом, а также с действиями, составляющими угрозу якобы территориальной целостности Украины.

7 апреля государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции по защите Донбасса.

В тот же день США расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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