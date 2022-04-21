Прямой эфир
Мир
Глава минфина ФРГ призвал компании соблюдать газовые контракты с Россией
Мир
В МИД Турции затруднились назвать сроки встречи Путина и Зеленского
Мир
В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных
Мир
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Мир
Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля
Общество
В России впервые с марта 2021 года подешевел сахар
Мир
Чавушоглу отверг возможность введения Турцией санкций против России
Экономика
Кандидат Ле Пен выступила против эмбарго на российские нефть и газ
Спорт
«Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России
Армия
Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска
Мир
Нуланд допустила участие НАТО в эвакуации из Мариуполя с разрешения РФ
Сюжет:

Минфин США включил в новый пакет антироссийских санкций 29 физических и 40 юридических лиц

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Москвы. В черный список США добавили 29 физических и 40 юридических российских лиц. Такая информация следует из опубликованного в среду, 20 апреля, документа на сайте американского минфина.

Рост принял: Путин оценил способность экономики противостоять санкциям
Потребительские цены с начала марта увеличились на 9,4%, но блицкриг против России провалился, уверен президент

«Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США сегодня внесло в черный список организации и лица, которые вовлечены в попытки уклониться от санкций в отношении России, введенных [ранее] Соединенными Штатами и их зарубежными партнерами», — говорится в заявлении.

В частности, санкции затронули первого зампредседателя Центробанка РФ Ксению Юдаеву. В список также вошел телеканал «Царьград».

Кроме того, в этот же день Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении 635 граждан России. Санкции затронут всех, кто связан, по мнению США, с подавлением инакомыслия в РФ и за рубежом, а также с действиями, составляющими угрозу якобы территориальной целостности Украины.

7 апреля государства группы G7, в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику Российской Федерации. Эти меры необходимы для обеспечения прекращения специальной военной операции по защите Донбасса.

В тот же день США расширили санкционный пакет в отношении российских организаций и физических лиц. В частности, ограничения коснулись 29 российских структур и восьми физлиц. В то же время минфин США исключил из антироссийских рестрикций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022