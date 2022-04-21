В МИД Молдавии заявили, что вызовут посла России после слов Захаровой о георгиевской ленте

МИД Молдавии вызовет посла РФ Олега Васнецова на фоне критики слов президента страны со стороны официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Об этом в среду, 20 апреля, заявил представитель МИД Молдавии Даниел Водэ.

Тем же днем Захарова раскритиковала слова президента Молдавии Майи Санду, которая поддержала запрет на использование георгиевских ленточек. По словам главы государства, их место — «в мусорном ведре истории». В ответ на такие слова представитель МИД РФ заявила, что человек, позволяющий себе такие выражения, «сам отправится на эти свалки истории».

«Министерство иностранных дел приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии… Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова», — отмечается в опубликованном на странице МИД Молдавии в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской организации Meta) сообщении.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев.

20 апреля член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление Санду о георгиевской ленте. Политик напомнил о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки. По его словам, многие враги этого символа воинской славы уже попали в «мусорное ведро истории».

Как полагает Пушков, Санду следует «быть поосторожнее» в высказываниях в адрес России и ее символов, учитывая то, что Молдавии нечем платить за российский газ.

14 апреля парламент Молдавии одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленты, а также на публичное использование символов V и Z. При этом носить георгиевскую ленту можно будет в том случае, когда она является частью награды.

Однако один из молдавских депутатов посчитал запрет на ношение георгиевской ленты позорным. По его словам, граждане республики до последнего не верили, что подобный запрет будет принят.

Запрет последовал после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о проведении которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. В задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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