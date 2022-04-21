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В Минобороны России заявили о срыве Киевом гуманитарной операции на «Азовстали»

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Украина сорвала организованную РФ гуманитарную операцию на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в среду, 20 апреля, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«Командиры националистических батальонов очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных не использовали. При этом киевские власти проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение к украинским военнослужащим и не отдали им единственно правильный приказ — прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — отметил он.

По его словам, Россия каждый день с 10:00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях. При этом подчеркивается, что РФ готова открыть гумкоридоры и на любых других направлениях.

«Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них 2940 детей», — добавил Мизинцев.

Всего с начала спецоперации эвакуированы уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок. Мизинцев рассказал, что на территории России продолжают функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. Он также рассказал, что за прошедшие сутки на горячую линию Межведомственного координационного штаба РФ и в другие общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 357 обращений. Всего в базе данных числится 2 751 150 обращений из 2128 населенных пунктов Украины, добавил Мизинцев.

Кроме того, в Минобороны прокомментировали видеообращение «азовцев», адресованное к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции, с просьбой предоставить им «зеленые коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали».

«Вы обратились не по адресу. РФ сделала всё, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило. При этом руководство РФ всем вам, добровольно сложившим оружие, гарантировало сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи», — подчеркнул Мизинцев.

19 апреля бойцы народной милиции Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил России организовали гуманитарные коридоры и вывели с территории «Азовстали» в Мариуполе более 140 человек. В тот же день российские военные вывели мирных жителей из домов возле промзоны «Азовсталь». Они позже рассказали «Известиям» об обстрелах с завода со стороны националистов.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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