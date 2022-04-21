Состоялось первое летное испытание новой межконтинентальной ракеты «Сармат»

Россия успешно запустила на космодроме Плесецк из шахтной установки межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Об этом сообщил в среду, 20 апреля, представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что пуск состоялся в 15:12 мск. По информации Конашенкова, все задачи были выполнены в полной мере.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — указали в ведомстве.

Как сообщается, это первые испытания, позволившие оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений. При успешном прохождении череды испытаний ракеты поступят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

При этом подчеркивается, что «Сармат» — полностью российское изделие, способное преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны (ПВО), обладая наибольшей в мире дальностью поражения целей.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. По его словам, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал ВС РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

Кроме того, 20 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что серийные поставки ракеты «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения РФ начнутся осенью текущего года.

2 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

10 августа украинский военный эксперт Олег Жданов высказал предположение, что готовящийся Россией ракетный комплекс «Сармат» не будет иметь аналогов в мире. Он отметил, что ни одна система ПВО не сможет перехватить эту ракету.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.