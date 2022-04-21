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«Известия» представили кадры с места гибели ребенка в результате падения ракеты

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В распоряжении «Известий» появилось видео с места падения обломков, по предположительным данным, кассетной ракеты «Точка У», в результате чего погиб ребенок. Инцидент произошел в расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР) городе Шахтерск, о чем стало известно в четверг, 21 апреля.

Отмечается, что сильно пострадал ангар, в котором торговали велосипедами и мототехникой. Там до сих пор идет сильный дым. Пожарные продолжаю заливать помещение и нейтрализовать огонь. Внутри рынка разбросаны фрагменты ракеты и даже неповрежденная кассета. В эпицентре взрыва все обуглилось, сгорело все.

Ранее, 20 апреля, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) республики перехватили над Шахтерском, предположительно, ракету «Точка-У», выпущенную украинскими войсками. Обломки ракеты упали в микрорайоне № 7, повреждения получили множество домов, ранены мирные жители: двое взрослых, один ребенок. Один ребенок погиб.

Также госпитализирована мирная жительница с осколочным ранением в грудь. Зафиксирован пожар по улице Ломоносова и у Центрального рынка.

30 марта ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по Луганску. Обломки ракеты упали в непосредственной близости с вокзалом. В результате удара, по данным СК РФ, погибли не менее 30 человек, среди которых есть дети. Также не менее 100 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. После произошедшего по факту массовой гибели мирных жителей Главным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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