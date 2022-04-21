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Макрон расценил как ошибку идею Ле Пен о выходе Франции с энергорынка ЕС

Кандидат в президенты Макрон назвал идею Ле Пен о выходе Франции с энергорынка ЕС ошибкой
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Инициатива о выходе Франции с энергетического рынка Евросоюза (ЕС), выдвинутая кандидатом на пост президента Марин Ле Пен, является ошибкой. Таким мнением в среду, 20 апреля, поделился конкурент политика и действующий лидер страны Эммануэль Макрон.

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«Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка, — это огромная ошибка», — отметил Макрон в ходе дебатов, которые транслировал канал BFMTV.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ранее выступила против введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, отметив, что подобного рода инициатива обернется негативными последствиями для французов.

18 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что государство, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе. По его словам, Франция изучает вопрос с закупками газа у других государств.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. По его мнению, антироссийские санкции могут привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней действующий президент Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур выборов состоится 24 апреля.

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