Зампостпреда РФ при ООН напомнила о безнаказанности избиения российского дипломата

Виновные в избиении и задержании российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова в мае 2019 года не привлечены к ответственности, напомнила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.

«Позиция Приштины по отношению к Миссии ООН в Косово неприемлема. Косовские албанцы, ответственные за избиение и задержание офицера миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова 28 мая 2019 года, не были привлечены к ответственности», — заявила она.

Евстигнеева отметила, что ООН должна сделать больше для защиты иммунитета своих представителей в Косово. Участие МООНК остается крайне востребованным в регионе, а для выполнения своей задачи она должна иметь доступ ко всем необходимым ресурсам.

Она добавила, что Приштина требует ускоренной интеграции с НАТО и другими западными альянсами и поощряет развертывание еще одной постоянной военной базы НАТО в Косово.

«Всё это, а также намерение создать полноценную армию в Косово в корне противоречит резолюции 1244 СБ ООН и создает риски дальнейшей эскалации. Мы слышали сообщения о том, что британская сторона поставляет Приштине противотанковые ракетные комплексы и управляемые ракеты, а также направляет инструкторов для обучения косовских Сил безопасности», — подчеркнула зампостпреда РФ.

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков в мае 2019 года, несмотря на дипломатический иммунитет, был задержан и избит во время операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах. Тогда ООН потребовала немедленно прекратить расследование в отношении российского дипломата и переключиться на правовую оценку действий полиции республики.

31 мая 2019 года Приштина объявила россиянина персоной нон грата.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко прокомментировал реакцию Евросоюза на нападение в Косово на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова. По словам посла, Москве непонятно отсутствие должной реакции со стороны объединения.