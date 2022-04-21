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Военнослужащие Каспийской флотилии начали подготовку к параду Победы

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Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл) начали подготовку к параду Победы в Дагестане. Об этом рассказала пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) 21 апреля.

Тренировка осуществлялась на территории полка морской пехоты КФл, руководил ей заместитель командующего КФл контр-адмирал Анатолий Долгов.

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Всего в подготовке парадных расчетов было задействовано около тысячи человек, в частности из подразделений Военно-морского флота РФ (ВМФ РФ), МЧС, пограничных войск, Росгвардии. Также в мероприятиях приняли участие юнармейцы Республики Дагестан.

Так, в рамках подготовки были проверены готовность личного состава, обмундирование и внешний вид военнослужащих, отработано выполнение строевых приемов и проход торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра.

Парад в День Победы в Каспийске состоится на площади В.И. Ленина. Торжественные парады, посвященные 77-летию Великой Победы, состоятся 9 мая в 10 городах дислокации войск Южного военного округа (ЮВО): Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске.

При подготовке к празднику реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная дезинфекция мест тренировок и размещения парадных расчетов. Военнослужащие, задействованные в памятных мероприятиях, ревакцинируются от COVID-19.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в Москве в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в традиционном формате.

Лишь в 2020 году военный парад на Красной площади был впервые перенесен с 9 Мая и состоялся 24 июня в связи с эпидемией COVID-19.

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