Сектор Газа выпустил ракету по Израилю

Сектор Газа выпустил одну ракету по территории Израиля, сообщает в среду, 20 апреля, пресс-служба израильской армии.

«Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля», — отмечается в сообщении в Telegram-канале армии.

Ранее, 18 апреля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по цеху производства оружия Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в ответ на пуск ракеты из сектора Газа по Израилю. Объект был успешно уничтожен.

16 апреля палестинский Красный Полумесяц сообщил, что более 340 палестинцев 15 апреля пострадали в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что в Иерусалиме, в частности, пострадали 154 палестинца.

15 апреля агентство Wafa со ссылкой на Красный Полумесяц Палестины сообщило о том, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Как передало Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ. В свою очередь, палестинцы пытались отбиваться от нападения израильтян камнями.

Конфликт между Израилем и Палестиной продолжается с середины XX века до настоящего времени. Причиной является территориальный спор между двумя государствами за суверенитет над территорией бывшего британского мандата Палестина.