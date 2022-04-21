Старший лейтенант Липченко защитил переправу от разрушения под огнем противника

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.

Группа капитана Глеба Бочкарева обнаружила зенитный ракетный комплекс (ЗРК) украинских боевиков, готовый к стрельбе, а также другую военную технику врага. Несмотря на тщательную оборону ЗРК противником, группе Бочкарева удалось подавить огневые позиции боевиков и заставить их отступить, понеся большие потери и бросив вооружение. Мужество, отвага и героизм капитана Бочкарева предотвратили возможность атаки на российские самолеты и вертолеты.

Танковая рота старшего лейтенанта Андрея Митяшина во время наступления на позиции украинских неонацистов сходу атаковала оборонявшегося врага, несмотря на массированный артиллерийский обстрел и сосредоточенный огонь. Во время боя экипаж Митяшина уничтожил бронетранспортер, автомобиль и танк противника. Боевая машина Митяшина была повреждена, но экипаж всё равно продолжал сражаться вплоть до ликвидации отступающего противника. Грамотные действия старшего лейтенанта Митяшина позволили освободить один из населенных пунктов, занятый украинскими боевиками.

Инженерно-дорожная рота старшего лейтенанта Сергея Липченко обеспечивала работу мостовой переправы, необходимой российским войскам для наступления. Рота Липченко продолжала действовать, несмотря на плотный артиллерийский огонь противника. Во время форсирования российскими подразделениями водной преграды по переправе наносились минометные удары, однако Липченко оперативно чинил мост. Самоотверженность и смелость старшего лейтенанта Липченко позволили российским войскам сохранить темп наступления и успешно атаковать позиции украинских неонацистов.

20 апреля Министерство обороны РФ рассказало о подвиге старшего лейтенанта Андрея Скачкова. Скачков обнаружил подбитый танк своих сослуживцев и, невзирая на опасность для собственной жизни, прикрыл товарищей своим собственным танком, после чего уничтожил огневые точки врага.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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